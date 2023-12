Avnet Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in Bezug auf das Unternehmen Avnet war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an sieben Tagen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Gesprächsstimmung ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt auch eine wichtige Rolle bei der Beurteilung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Analyse ergab interessante Ausprägungen für Avnet. Die Diskussionsintensität ändert sich stark aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, weshalb die Redaktion eine "Neutral"-Bewertung abgibt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Avnet-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Avnet beträgt 19,14, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 36,98 zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Von insgesamt drei Analystenbewertungen der Avnet-Aktie aus den letzten zwölf Monaten sind keine als "Gut", eine als "Neutral" und zwei als "Schlecht" eingestuft worden. Im Durchschnitt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Avnet vor. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten ergeben einen Wert von 45 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -9,09 Prozent fallen könnte. Somit erhält Avnet insgesamt ein "Neutral"-Rating von den Analysten.