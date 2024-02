Avjennings Aktie: Was könnte passieren?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz: Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen im letzten Monat ergibt sich, dass die Anleger in etwa genauso viel oder wenig wie üblich über das Unternehmen diskutiert haben. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Avjennings-Aktie.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Avjennings liegt derzeit bei 0,32 AUD. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da der Aktienkurs selbst bei 0,31 AUD lag und einen Abstand von -3,13 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 0,3 AUD liegt. Dies entspricht einer aktuellen Differenz von +3,33 Prozent und führt zu einem "Neutral"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis beider Zeiträume.

Anleger: Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An einem Tag und somit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer eine negative Richtung an. Auch die Diskussionen der Anleger in den letzten Tagen waren überwiegend negativ in Bezug auf das Unternehmen Avjennings. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Relative Strength Index: Ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Avjennings liegt bei 62,5 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 59,26 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis des RSI.

Die Analyse ergibt somit für die Avjennings-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.