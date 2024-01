Avivagen Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Aktienkurs von Avivagen hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -93,75 Prozent erzielt, was mehr als 73 Prozent unter dem Durchschnitt des Gesundheitspflegesektors liegt. Dies stellt eine deutlich schlechtere Performance im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich der Gesundheitspflege dar.

Die Dividendenrendite von Avivagen liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,79 % in der Arzneimittelbranche. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Stimmung und Einschätzungen bezüglich Avivagen überwiegend negativ sind. Die Mehrheit der Kommentare und Meinungen der letzten Wochen spiegeln eine negative Sicht auf das Unternehmen wider. Aufgrund dieser Faktoren stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" ein.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Avivagen-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Aufgrund dieser Bewertung ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Avivagen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Avivagen in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" bewertet wird, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien und der RSI-Bewertung.