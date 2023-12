Avivagen Aktie: Was wird das noch werden?

Die Anlegerstimmung zu Avivagen war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne eine klare Richtung im positiven oder negativen Bereich. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich jedoch vor allem negative Themen in den Diskussionen der Anleger gezeigt. Basierend auf dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Avivagen insgesamt als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation setzt. Der 7-Tage-RSI für Avivagen beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten 12 Monaten hat Avivagen eine Performance von -94,12 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche, die im Durchschnitt um -26,85 Prozent gefallen sind, eine Underperformance von -67,27 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von -22,69 Prozent hatte, liegt Avivagen um 71,43 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Avivagen liegt derzeit bei 0,02 CAD, was dazu führt, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 0,01 CAD aus dem Handel ging, was einen Abstand von -50 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 0,01 CAD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da die aktuelle Differenz bei 0 Prozent liegt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der technischen Analyse daher "Neutral".