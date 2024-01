Avivagen Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Avivagen. Das ergab die Analyse der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufzeigt. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Stimmungsbild als "neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Avivagen daher für diesen Aspekt eine "neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation setzt. Anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis wird die Avivagen-Aktie bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was auf ein "neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI25, der auf 25-Tage-Basis beruht, zeigt mit einem Wert von 50 keine Über- oder Überverkauft-Situation an. Daher erhält die Aktie auch hierfür eine "neutral"-Bewertung.

Bei der Dividendenpolitik von Avivagen ergibt sich eine negative Differenz von -1,79 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel", da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt. Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik von den Analysten mit einer "schlecht"-Bewertung versehen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Avivagen-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,01 CAD liegt, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Avivagen-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "neutral"-Rating.