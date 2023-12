Avivagen Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Aktiendividende von Avivagen liegt derzeit unter dem Branchendurchschnitt im Arzneimittelsektor. Der Unterschied beträgt 1,9 Prozentpunkte (0 % gegenüber 1,9 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Arzneimittelsektor hat Avivagen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -94,12 Prozent erzielt, was einer Unterperformance von -69,09 Prozent entspricht. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite von Avivagen mit -72,38 Prozent deutlich unter dem Durchschnittswert von -21,74 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Avivagen zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis erhalten daher ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Avivagen war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für die Aktie von Avivagen, sowohl hinsichtlich der Dividendenpolitik als auch in Bezug auf die Performance im Branchen- und Sektorvergleich. Der RSI zeigt jedoch eine neutrale Positionierung, während das Anleger-Sentiment ebenfalls neutral ist.

Avivagen kaufen, halten oder verkaufen?

