Aviva - 8.75% Prf Perpetual Gbp 1 ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

In den letzten vier Wochen wurde eine positive Veränderung in der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz bei Aviva in den sozialen Medien festgestellt. Dies führte zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut". Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz zeigt, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Aviva daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Aviva liegt der RSI7 aktuell bei 31,79 Punkten und der RSI25 bei 36,73 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Basiswerte führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen derzeit überwiegend positive Meinungen und Themen rund um Aviva. In den letzten Wochen lassen sich auch fünf positive Handelssignale ermitteln, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie führt.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Aviva als "Gut" eingestuft, da der Aktienkurs um +7,82 Prozent über dem GD200 liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage führt zu einer Einstufung als "Neutral"-Wert.

Insgesamt wird die Aktie von Aviva in Bezug auf die Anlegerstimmung und die technische Analyse als angemessen bewertet und erhält daher ein "Gut"-Rating.