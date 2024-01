Aviva - 8.75% Prf Perpetual Gbp 1 Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In Bezug auf die Aviva-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 73, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Vergleicht man den 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (49,17), so ist Aviva auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Aviva.

Die Analyse von weichen Faktoren wie der Stimmung ergab, dass die Kommentare und Befunde zu Aviva auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung für die Aktie führte. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale, basierend auf zwei konkret berechneten Signalen (2 "Gut", 0 "Schlecht").

Die technische Analyse, die sich mit trendfolgenden Indikatoren befasst, ergab für Aviva eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des 200-Tages-Durchschnitts und des 50-Tage-Durchschnitts. Der gleitende Durchschnitt für die Aviva-Aktie beträgt auf längerfristiger Basis 403,91 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 422,6 GBP liegt, was eine Abweichung von +4,63 Prozent im Vergleich bedeutet. Auf kurzfristiger Basis liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,09 Prozent Abweichung) und führt somit zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde festgestellt, dass die Diskussionintensität in Bezug auf Aviva langfristig eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.