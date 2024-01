Aviva - 8.75% Prf Perpetual Gbp 1 Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Aviva-Aktie momentan in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 403,98 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 428 GBP liegt, was einer Abweichung von +5,95 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält die Aviva-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 422,84 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Aviva daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 53, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich des RSI der letzten 7 Tage mit dem RSI der letzten 25 Tage (43,35) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aviva-Aktie also auch nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

Die Einschätzung der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen ergab vorwiegend positive Ergebnisse, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt hingegen eine "Gut"-Bewertung, was zu dem Befund führt, dass Aviva hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität stark angestiegen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Aviva-Aktie.