Aviva - 8.75% Prf Perpetual Gbp 1 Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Die technische Analyse der Aviva-Aktie zeigt positive Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 403,18 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 434,7 GBP liegt, was einem Unterschied von +7,82 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Werte wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (416,76 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt (+4,3 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aviva-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Aviva war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies ergibt sich aus der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt 4 "Gut"- und 0 "Schlecht"-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität im Internet zeigen eine starke Aktivität in Bezug auf Aviva, was zu einer "Gut"-Bewertung der langfristigen Stimmungslage führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Aviva weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was wiederum zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass die Aviva-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, die Anleger-Stimmung und der Relative Strength Index positive Entwicklungen für die Aviva-Aktie, was zu überwiegend guten Bewertungen und Empfehlungen führt.