Aviva - 8.75% Prf Perpetual Gbp 1 Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aviva-Aktie zeigt, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI beträgt 73, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 49,17 liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Aviva-Aktie bei 403,91 GBP liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt von 422,23 GBP führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich Aviva ist überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität für Aviva, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.