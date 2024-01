Aviva - 8.75% Prf Perpetual Gbp 1 Aktie: Alles andere als uninteressant …

Weitere Suchergebnisse zu "Aviva":

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Aviva derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 403,18 GBP, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (434,7 GBP) um +7,82 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Die Aktie wird daher als "Gut" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 416,76 GBP, was einer Abweichung von +4,3 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einzustufen. Insgesamt ergibt sich daraus die Bewertung als "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ebenfalls ein positives Signal ab. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Auch wurden im zurückliegenden Zeitraum fünf Handelssignale ermittelt, wovon 5 als gut und keines als schlecht eingestuft wurde. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie.

In Bezug auf die Anlegerstimmung ist die Aktie von Aviva angemessen bewertet und wird als "Gut" eingestuft. Dieser Befund basiert auf einer Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien und einer Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen.

Zur Einschätzung, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist, wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet. Der RSI7 liegt aktuell bei 31,79 Punkten und der RSI25 bei 36,73 Punkten, was darauf hinweist, dass Aviva weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

Insgesamt wird die Aviva-Aktie auf Basis der technischen Analyse und der Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft.