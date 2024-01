Aviva - 8.375% Prf Perpetual Gbp 1 Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

In den letzten vier Wochen konnte bei Aviva eine Verbesserung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führte zu einer positiven Bewertung der Aktie. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aviva derzeit positiv ist. Sowohl der GD200 als auch der GD50 geben eine positive Einschätzung des Aktienkurses.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln insgesamt positive Meinungen und Einschätzungen zu Aviva wider. Dies führt zu einer erneuten positiven Bewertung der Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Aviva-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 geben eine neutrale Bewertung des Wertpapiers.

Insgesamt lässt sich zusammenfassend sagen, dass die aktuelle Anlegerstimmung Aviva als "Gut" bewertet.