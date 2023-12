Aviva - 8.375% Prf Perpetual Gbp 1 Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Wochen zunehmend schlechter wurde. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität gab es keine signifikante Veränderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dadurch erhält die Aviva-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Aviva wird mit 12,8 bewertet, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 33,06, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Aviva in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den Diskussionen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Die Analyse konkreter Handelssignale aus den sozialen Medien ergibt 0 "Schlecht"- und 5 "Gut"-Signale, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt bei 403,9 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 431 GBP liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 411,9 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Aviva basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.