Aviva - 8.375% Prf Perpetual Gbp 1 Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte und überverkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer oder Kursgewinne erfahren. Der RSI für Aviva liegt bei 31,79 Punkten auf 7-Tage-Basis, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist Aviva weder überkauft noch überverkauft, mit einem Wert von 36,73. Insgesamt wird das Aviva-Wertpapier daher neutral bewertet.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in sozialen Medien können präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie liefern. Bei Aviva gab es in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes, daher wird die Aktie positiv bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Aviva daher eine gute Bewertung.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls eine positive Bewertung für Aviva. Der Kurs der Aktie liegt um +7,82 Prozent über dem GD200 des Wertes und um +4,3 Prozent über dem GD50. Insgesamt wird die Aktie daher als "gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien weisen auf überwiegend positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hin. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergeben sich fünf positive Handelssignale, was zu einer abschließenden Bewertung als "gut" Aktie führt. Die Aktie von Aviva wird somit als angemessen bewertet, bezogen auf die Anlegerstimmung.

