Avita Medical Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Avita Medical-Aktie zeigt in den letzten sieben Tagen einen Wert von 31, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI-Wert der letzten 25 Tage liegt mit 36,12 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Avita Medical.

Von den 3 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Avita Medical-Aktie sind alle 3 Einstufungen "Gut". Auch das durchschnittliche Kursziel von 23 USD zeigt eine positive Entwicklung für das Wertpapier an, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 13,58 USD.

Die Stimmung für Avita Medical hat sich jedoch in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Avita Medical auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse wird die Avita Medical auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Neutral" eingestuft. Der Kurs der Aktie liegt zwar um -4,97 Prozent über dem GD200, jedoch zeigt der GD50 einen positiven Wert, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.