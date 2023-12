Avista Public AcquisitionII Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Omniab liegt der RSI7 aktuell bei 10,31 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen, dass Omniab weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Omniab-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Analysten bewerten die Omniab-Aktie aktuell ebenfalls als "Gut". Von insgesamt 5 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten und einer durchschnittlichen Kursprognose von 9,25 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 63,43 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung bedeutet.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Omniab-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 4,61 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 5,66 USD liegt somit um 22,78 Prozent darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 4,76 USD liegt der letzte Schlusskurs um 18,91 Prozent höher, was ebenfalls eine "Gut"-Bewertung ergibt.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Die Beobachtung sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare zu Omniab überwiegend positiv sind und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

