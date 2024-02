Avista Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Avista":

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Avista in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Ebenso gab es weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Avista daher auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Multi-Dienstprogramme"-Branche verzeichnete Avista in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,66 Prozent. Dies stellt eine Underperformance von -11,89 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt dar. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt die Rendite mit -1,78 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Avista in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse durch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Avista-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich eine Bewertung von "Schlecht", da der aktuelle Wert (33,71 USD) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt (36,16 USD) liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs (33,71 USD) auf ähnlicher Höhe wie der gleitende Durchschnitt (34,67 USD) liegt. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für Avista liegt bei 38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 60,21) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt die Analyse der RSIs ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Avista.