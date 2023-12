Avista Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Dividendenrendite von Avista beträgt derzeit 5,72 %, was nur minimal unter dem Branchendurchschnitt von 6,28 % liegt. Aufgrund dieser Differenz von lediglich 0,55 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Avista eine unterdurchschnittliche Aktivität in den sozialen Medien. Daher wird diesem Signal die Bewertung "schlecht" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des langfristigen Stimmungsbilds führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Avista derzeit um -7,78 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 37,81 USD liegt, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 33,77 USD, was einer Abweichung von +3,26 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Von den Analysten liegen in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 0 neutrale und 1 negative Einschätzungen vor, was im Schnitt zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 36 USD, was einer potenziellen Steigerung um 3,24 Prozent entspricht und somit zu einer "neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Avista-Aktie somit eine "neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

