Avista Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Einstufung von Avista bezüglich der Dividendenrendite liegt derzeit bei 5,72 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt für "Multi-Dienstprogramme" von 6,28 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende, mit einer Differenz von lediglich 0,55 Prozentpunkten.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Avista liegt bei 24,79, während der Branchendurchschnitt bei 125,4 liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen wird und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen über Avista gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt "Gut"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Analysteneinschätzungen für Avista liegen aus den letzten zwölf Monaten bei 0 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht, was im Schnitt einem "Schlecht"-Rating entspricht. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 36 USD, was einer potentiellen Steigerung um 3,24 Prozent entspricht, und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Avista-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.