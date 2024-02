Avista Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "Avista":

Die Aktie von Avista bietet derzeit eine attraktive Dividendenrendite von 5,39 %, was einen Mehrertrag von 0,74 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Multi-Dienstprogramme bedeutet. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens wird als "Neutral" eingestuft, da die Dividenden nur leicht höher ausfallen.

Die Diskussionen über Avista in den sozialen Medien deuten auf eine positive Stimmung und Einschätzung des Unternehmens hin. In den Kommentaren der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" bewertet wird.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Multi-Dienstprogramme) wird Avista aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,79 im Vergleich zum Branchen-KGV von 130,33.

Die Analystenbewertungen für die Avista-Aktie zeigen gemischte Ergebnisse, wobei ein durchschnittliches Kursziel von 36 USD einen Aufwärtspotenzial von 11,52 Prozent aufzeigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.