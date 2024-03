Avis Budget Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die technische Analyse der Avis Budget-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 186,84 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 105,17 USD deutlich darunter liegt (Unterschied -43,71 Prozent). Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (149,74 USD) liegt der letzte Schlusskurs deutlich darunter (-29,76 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Avis Budget-Aktie ein "Schlecht"-Rating gemäß der einfachen Charttechnik.

Aus langfristiger Sicht geben die Bewertungen von Analysten eine Einschätzung von "Schlecht" für die Avis Budget-Aktie. Es liegen insgesamt 0 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht-Bewertungen vor. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Avis Budget, aber das Kursziel der Analysten liegt bei 164 USD, was einer potenziellen Performance von 55,94 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmung hinsichtlich der Avis Budget-Aktie ist laut Analysten positiv, basierend auf der Betrachtung sozialer Plattformen und der positiven Themen, die in den Kommentaren und Beiträgen in den letzten ein bis zwei Tagen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung das Rating "Gut".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um Avis Budget zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt.