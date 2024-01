Avis Budget Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die technische Analyse der Avis Budget-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie derzeit bei 193,27 USD verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 165,98 USD, was einem Abstand von -14,12 Prozent entspricht und das Rating "Schlecht" ergibt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der bei 183,64 USD liegt, ergibt sich ebenfalls ein "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -9,62 Prozent.

Im Branchenvergleich erzielte Avis Budget in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,75 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche um durchschnittlich 18,23 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -4,48 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt Avis Budget mit einer Rendite von 1369,47 Prozent unter dem Durchschnittswert und erhält daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Begriffen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 4,55 Euro pro Euro Gewinn, was 83 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Basierend auf dem KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Die Analysteneinschätzung der Avis Budget-Aktie zeigt, dass sie insgesamt 4 Bewertungen erhalten hat, wovon die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose der Analysten ergibt ein Aufwärtspotenzial von 28,63 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Avis Budget-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den Analystenmeinungen.