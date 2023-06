Avis Budget Aktie: Nächster Hammer kommt!

Für die Aktie Avis Budget aus dem Segment "Lkw-Verkehr" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 20.06.2023, 04:45 Uhr, ein Kurs von 204.29 USD geführt.

Wie Avis Budget derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 3,6 und liegt mit 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Straße und Schiene) von 39,11. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Avis Budget auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Avis Budget erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 2 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Avis Budget vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (228,75 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 11,97 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 204,29 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Avis Budget erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Avis Budget-Aktie ein Durchschnitt von 189,17 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 204,29 USD (+7,99 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (175,57 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+16,36 Prozent), somit erhält die Avis Budget-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Avis Budget erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.