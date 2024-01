Avis Budget Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Das Anleger-Sentiment für Avis Budget war in den letzten zwei Wochen eher neutral, mit nur einem Tag, an dem das Stimmungsbarometer auf rot zeigte und keine positiven Diskussionen verzeichnet wurden. An den meisten Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Avis Budget derzeit 4,55, was 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Straße und Schiene) von 27 liegt. Somit erscheint die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschiebung hin zum Negativen festgestellt. Diese Veränderung kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Avis Budget negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion oder der Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung für diese Stufe.

Langfristig gesehen wird die Avis Budget-Aktie laut Analysten eine "Neutral"-Einschätzung erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 1 Neutral, 2 Schlecht. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Avis Budget aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 213,5 USD angesiedelt, was einem potenziellen Anstieg von 24,98 Prozent entspricht, da derzeit 170,83 USD kostet. Diese Entwicklung führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" seitens der Redaktion.