Avis Budget Aktie: Bitte unbedingt beachten

Investoren: Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Avis Budget eingestellt waren. Weder positiv noch negativ geprägte Kommunikation war zu beobachten. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Avis Budget daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Avis Budget von der Redaktion hinsichtlich der Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 4,86 und ist mit 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Straße und Schiene) von 22. Dies bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Daher erhält Avis Budget in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Analystenbewertung: Auf langfristiger Basis wird die Aktie von Avis Budget von Analysten als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Avis Budget aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 228,75 USD, was einer Erwartung von 27,87 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 178,89 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Branchenvergleich des Aktienkurses: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -16,07 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Avis Budget damit 47,68 Prozent unter dem Durchschnitt von 31,6 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Straße und Schiene" beträgt 2,52 Prozent, und Avis Budget liegt aktuell 18,59 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.