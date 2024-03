Avino Silver, Gold Mines Aktie: Was kann da noch kommen?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich vermehrt über die Aktie von Avino Silver & Gold Mines diskutiert, wobei vorwiegend positive Meinungen geäußert wurden. In den letzten Tagen war das Interesse am Markt jedoch weder besonders positiv noch negativ, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen entwickelt haben. Der RSI der Avino Silver & Gold Mines liegt bei 17,65, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hin und erhält die Bewertung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien hat jedoch abgenommen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält Avino Silver & Gold Mines in dieser Kategorie daher ein "Schlecht".

Hinsichtlich der Dividende liegt Avino Silver & Gold Mines mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,46 %) niedriger und wird daher als "Schlecht" eingestuft.