Avino Silver, Gold Mines Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation können wichtige Indikatoren für die Entwicklung von Aktienkursen sein. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Avino Silver & Gold Mines jedoch deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht besonders auffällig, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Avino Silver & Gold Mines-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, sowohl für den RSI der letzten 7 Tage als auch für den RSI der letzten 25 Tage.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Avino Silver & Gold Mines mit 72,37 unter dem Branchendurchschnitt von 78 Prozent in der Branche "Metalle und Bergbau". Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Bei der Dividendenpolitik schüttet Avino Silver & Gold Mines derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt aufgrund der großen Differenz von 3,58 Prozentpunkten.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Avino Silver & Gold Mines derzeit schlecht ist, aber die fundamentale Bewertung besser ausfällt. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen.