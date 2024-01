Avino Silver, Gold Mines Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Avino Silver & Gold Mines heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 37,5 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,48, was auch auf eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 hinausläuft. Insgesamt erhält das Avino Silver & Gold Mines-Wertpapier ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Avino Silver & Gold Mines beträgt 85, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 322,34) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Der gleitende Durchschnittskurs der Avino Silver & Gold Mines beläuft sich auf 0,88 CAD, während die Aktie selbst bei 0,68 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -22,73 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,67 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von Avino Silver & Gold Mines nur schwache Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Avino Silver & Gold Mines daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.