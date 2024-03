Avino Silver, Gold Mines Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Avino Silver & Gold Mines wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 16,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 38,46, was bedeutet, dass Avino Silver & Gold Mines weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen erhält das Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Avino Silver & Gold Mines 3,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Metalle und Bergbau" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Die Aktie wird daher als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Avino Silver & Gold Mines. Es gab insgesamt neun positive und vier negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, weshalb Avino Silver & Gold Mines eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung erhält.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen bei Avino Silver & Gold Mines nicht ausgemacht werden. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Sentiment als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Avino Silver & Gold Mines daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

