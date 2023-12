Avino Silver, Gold Mines Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Die Avino Silver & Gold Mines wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 0,88 CAD, während der Aktienkurs bei 0,7 CAD liegt, was einer Abweichung von -20,45 Prozent entspricht. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,67 CAD, was einer Abweichung von +4,48 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" klassifiziert. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine durchschnittliche Aktivität. Die Rate der Stimmungsänderung wird jedoch als negativ bewertet, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Mit einem Wert von 85,82 ist die Avino Silver & Gold Mines im Vergleich zum Branchenmittel "Metalle und Bergbau" deutlich unterbewertet und wird daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist das Unternehmen derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,67%. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.