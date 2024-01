Avingtrans Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Avingtrans wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Avingtrans weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Avingtrans bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Avingtrans bei 19,72, was unter dem Branchendurchschnitt (46 Prozent) liegt. Die Branche "Maschinen" weist einen Wert von 36,58 auf. Aus heutiger Sicht ist die Aktie also unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Avingtrans mit einer Rendite von -10,59 Prozent mehr als 20 Prozent darunter. Die "Maschinen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 7,66 Prozent. Auch hier liegt Avingtrans mit 18,26 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Avingtrans liegt bei 40, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.