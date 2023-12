Avingtrans Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die Aktie von Avingtrans notiert derzeit bei 375 GBP und liegt damit um -1,24 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine Distanz von -7,51 Prozent zum GD200, wodurch die Einstufung als "Schlecht" erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Avingtrans mit 1,22 Prozent 3,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Maschinenbranche. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Rentabilität des Investments.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Industrie-Sektor hat Avingtrans im letzten Jahr eine Rendite von -10,59 Prozent erzielt, was 18,29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien in der Maschinenbranche beträgt 6,45 Prozent, und Avingtrans liegt aktuell 17,04 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie wurden in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher erhält Avingtrans in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend wird die Aktie von Avingtrans für die verschiedenen Kriterien insgesamt als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft.