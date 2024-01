Avingtrans Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Avingtrans wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 16,67 Punkten, was bedeutet, dass die Avingtrans-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt dagegen an, dass Avingtrans weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Avingtrans mit 400 GBP +5,31 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -1,07 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (4,38 %) ist die Dividende von Avingtrans mit 1,22 % niedriger einzustufen, was zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" führt.

Fundamental ist Avingtrans aus unserer Sicht unterbewertet, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,72 gehandelt wird, was einen Abstand von 45 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 36,08 ergibt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.