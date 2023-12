Avinger Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die Avinger-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 8,02 USD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 2,70 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -66,33 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 3,67 USD über dem aktuellen Kurs von 2,70 USD, was zu einer Abweichung von -26,43 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment erhält Avinger hingegen eine "Gut"-Bewertung, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Obwohl der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Avinger beschäftigt hat, ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz erhält Avinger jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionsintensität im Netz zwar übliche Aktivität gezeigt hat, die Rate der Stimmungsänderung jedoch negativ ist, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Avinger liegt bei 88,33, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,5, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie.