Avient Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Avient":

Die Analyse des Sentiments und Buzz rund um die Avient-Aktie zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum mittelmäßig sind. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Avient zeigt, dass die Aktie kurzfristig überkauft ist, weshalb sie eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment ist insgesamt positiv, wobei in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Analysten bewerten die Avient-Aktie als "Neutral", wobei das durchschnittliche Kursziel bei 40 USD liegt, was einer positiven Kursentwicklung um 5,76 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.