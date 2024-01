Avient Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "Avient":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Aussage getroffen werden. Für die Avient-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 38, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 21,62, was darauf hindeutet, dass Avient überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert Avient interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Avient insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotenzial von -2,57 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Avient wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigt vor allem positive Themen an. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt erhält Avient somit eine "Gut"-Bewertung.