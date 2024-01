Avient Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Avient":

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Avient können über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Avient in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Avient im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Avient, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Avient aktuell bei 37,7 USD, was eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Der Aktienkurs selbst ging bei 37,82 USD aus dem Handel, was einen Abstand von +0,32 Prozent aufgebaut hat. Der GD50, der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, hat derzeit ein Niveau von 36,37 USD angenommen, was für die Avient-Aktie der aktuellen Differenz von +3,99 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Aktie von Avient ergibt sich ein RSI7 von 85,71 Punkten, was darauf hinweist, dass sie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen erhält das Avient-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.