Die Avidity Biosciences Inc-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Avidity Biosciences hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wurde. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 292,21 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 9,37 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Avidity Biosciences ist überwiegend negativ, wie auf sozialen Plattformen und in den Kommentaren ersichtlich ist. In den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 10,06 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 9,37 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 6,63 USD, was einer Distanz von +41,33 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt. Somit erhält Avidity Biosciences in diesem Punkt die Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Avidity Biosciences basierend auf den verschiedenen Analysen und Einschätzungen.