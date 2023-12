Avidian Gold Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die technische Analyse der Avidian Gold-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,02 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,01 CAD liegt, was eine Abweichung von -50 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser aktuell bei 0,01 CAD, was dazu führt, dass die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für Avidian Gold.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Positive Themen überwogen an einem Tag, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in Bezug auf das Unternehmen Avidian Gold wurde verstärkt über negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Avidian Gold als Neutral-Titel einzustufen ist. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) ergaben einen Wert von 50, was eine "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume bedeutet. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Avidian Gold. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Daher wird der Aktie von Avidian Gold bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" zugeordnet.