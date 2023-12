Avidian Gold Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Avidian Gold-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,02 CAD gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,01 CAD, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Auf Basis dieser technischen Analyse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 0,01 CAD liegt, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch der Relative Strength Index stuft die Aktie als neutral ein, sowohl für den RSI7 mit einem Wert von 50 als auch für den RSI25.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Somit lässt sich zusammenfassend sagen, dass die Avidian Gold-Aktie sowohl aus charttechnischer als auch aus sentimentaler Sicht als neutral bewertet wird.