Avidbank Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Avidbank in den sozialen Medien nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, und es gab weder einen Anstieg noch einen Rückgang der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Avidbank daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Aktuell liegt der RSI7 bei 11,48 Punkten, was darauf hinweist, dass Avidbank überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für den RSI7. Der RSI25 zeigt eine ähnliche Tendenz, da er auf 28,28 Punkten liegt, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hindeutet. Dementsprechend erhält Avidbank auch für den RSI25 eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird das Avidbank-Wertpapier in diesem Abschnitt daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 18,71 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 21,99 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für Avidbank. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 21,06 USD, was dem letzten Schlusskurs ähnlich ist und daher zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt. Insgesamt erhält Avidbank auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Analysten bewerten die Avidbank-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt derzeit keine neuen Analystenupdates zu Avidbank, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 23,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 6,87 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Avidbank daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.