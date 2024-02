Avidbank Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Avidbank wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 66,67 Punkten, was darauf hinweist, dass Avidbank weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 zeigt hingegen, dass Avidbank überkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält Avidbank damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite von Avidbank beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 138,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken, 138,85) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Avidbank-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Avidbank in den letzten Wochen. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Avidbank wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für Avidbank ergibt sich aus den Empfehlungen der Analysten in den vergangenen 12 Monaten. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Bewertung, da 2 Kaufempfehlungen, 0 Neutralbewertungen und 0 Schlechteinstufungen vorliegen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Avidbank. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Avidbank liegt bei 23,5 USD, was einer möglichen Kursentwicklung von 23,04 Prozent entspricht, da der Kurs zuletzt bei 19,1 USD notierte. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut". Die Analysten-Untersuchung führt insgesamt zur Einstufung "Gut".