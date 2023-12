Avidbank Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Avidbank: Aktuelle Analyse und Anleger-Sentiment

Die Avidbank weist eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken (138,88 %) als niedrig einzustufen ist. Die Differenz beträgt hierbei 138,88 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Bewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Avidbank derzeit bei 18,65 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 21,6 USD aus dem Handel ging, was einen Abstand von +15,82 Prozent darstellt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 21,03 USD, was einer Differenz von +2,71 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gute" Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der Avidbank liegt bei 31,82, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage zeigt ebenfalls einen RSI von 32, was weiterhin als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negative Themen rund um die Avidbank diskutiert wurden. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine negative Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen in den Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung sowohl in der technischen Analyse als auch im Anleger-Sentiment für die Avidbank-Aktie.