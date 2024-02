Avidbank Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die technische Analyse der Avidbank-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 19,49 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 18,75 USD, was einem Unterschied von -3,8 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Bei der Analyse des 50-Tages-Durchschnitts ergibt sich ein Wert von 20,35 USD, wobei der letzte Schlusskurs 7,86 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Daher wird für diesen Wert eine "Schlecht"-Rating vergeben. Insgesamt erhält die Avidbank-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, liegt bei 76,47, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 79, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und daher ebenfalls mit "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Avidbank-Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Avidbank zeigt laut Messung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Avidbank bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Zusammenfassend ergibt sich aus 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate ein "Gut"-Rating für die Avidbank-Aktie. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,5 USD ermittelt, was ein Aufwärtspotential von 25,33 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 18,75 USD ergibt. Somit erhält Avidbank insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.