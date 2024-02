Die Avid Bioservices-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Das biopharmazeutische Unternehmen Avid Bioservices wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 810,7 bewertet, was über dem Branchendurchschnitt von 610 Prozent liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenpolitik zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Avid Bioservices derzeit bei 0 liegt, was zu einer negativen Differenz von -2,54 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Was die Performance der Aktie im Vergleich zur Branche "Gesundheitspflege" betrifft, so liegt Avid Bioservices mit einer Rendite von 101,16 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 107 Prozent. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche in den letzten 12 Monaten hat das Unternehmen mit einer Rendite von 110,81 Prozent eine sehr gute Entwicklung gezeigt und erhält daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Avid Bioservices bei 10,08 USD liegt, während die Aktie selbst bei 7,4 USD notiert. Dies führt zu einer Distanz von -26,59 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Auf der anderen Seite zeigt der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 6,48 USD, was einem Abstand von +14,2 Prozent entspricht und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.