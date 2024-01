Die Avid Bioservices-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Avid Bioservices liegt derzeit bei 810, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 104,78 für die Biotechnologiebranche eine Überbewertung um etwa 674 Prozent bedeutet. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält Avid Bioservices daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 6 USD der Avid Bioservices etwa 49,79 Prozent unter dem GD200 (11,95 USD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der den durchschnittlichen Kursverlauf der letzten 50 Tage angibt, bei 5,75 USD. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +4,35 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Avid Bioservices-Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität erfährt das Unternehmen jedoch eine zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Avid Bioservices-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei die Diskussion hauptsächlich von positiven Themen geprägt war. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" basierend auf dem Anleger-Sentiment.