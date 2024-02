Avid Bioservices Aktie: Das wird teuer!

Die Internet-Kommunikation spielt eine wichtige Rolle bei der Analyse von Unternehmensstimmungen und -trends. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Avid Bioservices deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hinweist und somit zu einer schlechteren Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung für Avid Bioservices ist neutral, basierend auf einer durchschnittlichen Bewertung von 1 Analysten. Es gab in letzter Zeit keine neuen Analystenupdates, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Avid Bioservices mit einem Wert von 810,7 deutlich über dem Branchenmittel liegt, was auf eine Überbewertung hinweist. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Avid Bioservices in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 101,16 Prozent erzielt, was im Vergleich zur Branche eine Outperformance von 112,06 Prozent darstellt. Auch im Bereich Gesundheitspflege liegt das Unternehmen mit einer Rendite von 107,29 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.