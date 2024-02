Avid Bioservices Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Derzeit schüttet Avid Bioservices niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Biotechnologie. Dieser Unterschied beträgt 2,53 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,53 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Avid Bioservices in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigen, dass weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Avid Bioservices liegt bei einem Wert von 810, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Biotechnologie" (KGV von 101,67) als über dem Durchschnitt (ca. 697 Prozent) betrachtet wird. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Avid Bioservices damit überbewertet und erhält folglich eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse wird die Avid Bioservices derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft in Höhe von 10,19 USD, während der Kurs der Aktie (7,5 USD) um -26,4 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 6,39 USD, was einer Abweichung von +17,37 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".