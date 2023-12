Avid Bioservices Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Avid Bioservices im Mittelpunkt der Diskussionen, wobei vorwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Trotzdem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Avid Bioservices diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Aktienbewertung ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Hier zeigt sich, dass Avid Bioservices in den letzten Monaten nur eine geringe Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Veränderungen und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Wert führt.

Betrachtet man den Aktienkurs im Branchenvergleich, so ergibt sich eine Rendite von 101,16 Prozent im vergangenen Jahr. Im Vergleich zum Durchschnitt ("Gesundheitspflege") liegt Avid Bioservices um 41,26 Prozent darüber. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" beträgt 92,9 Prozent, wobei Avid Bioservices aktuell um 8,26 Prozent darüber liegt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich allerdings, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Avid Bioservices mit einem Wert von 810,7 deutlich überbewertet ist im Vergleich zum Branchenmittel von 101,97, was zu einer klaren "Schlecht"-Empfehlung führt.